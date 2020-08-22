مسؤول إيران : الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لنا وعلاقتنا لا يعتريه خلل

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أفاد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة، فرشيد فرزانكان، بأن العلاقات التجارية بين البلدين متنامية ولا يعتريها خلل، وأن البلدين مصممان على تطويرها.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن فرزانكان أن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران وأن الغرفة التجارية تسعى لصون وترقية الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن واردات إيران من الإمارات لاتقتصر على السلع الاستهلاكية بل تشمل المعدات والقطع المستخدمة في الصناعات منها الآليات وقطع غيار تصنيع الهواتف الذكية والحاسوبات اللوحية والمحمولة وأقطاب الجرافيت وغيرها.

وبين فرزانكان أن الصادرات الإيرانية للإمارات كباقي الدول بإمكانها أن تكون محركا للوظائف والإيرادات للبلاد فيما يخص النقد الأجنبي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة" الأمر الذي أثار حفيظة إيران.

وفی کلمة له أمام المركز الوطني لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني "إننا نحذر الإمارات من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

وأكد أن "إيران تتصرف دائما كمدافع عن المسلمين وعن دول الجوار وعن أمن منطقة الخليج، لكن المؤسف أن دولة الإمارات ارتكبت خطأ كبيرا جدا ونأمل أن تتراجع عن هذا الخطأ وتنتبه إلى طريق الخطأ الذي سلكته والذي لايخدم حكامها ولا يخدم أمنها".