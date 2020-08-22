إسرائيل ..تطبيع سلام مع الإمارات وقصف هستري هو الأعنف على قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في قطاع غزة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي عبر تويتر: "قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة ردا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية".
قصفت دبابات جيش الدفاع قبل قليل مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضيةوأمس الجمعة، عزز الجيش الإسرائيلي، نشر "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة.
وأفادت القناة العبرية الـ"20"، ظهر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي عزز من نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" على حدود قطاع غزة، تحسبا لأي مواجهة محتملة مع الفلسطينيين في غزة.
يشار إلى أن القطاع يشهد تصعيدا ميدانيا تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما يشن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.