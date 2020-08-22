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محمد عبده يلقن ابنته درسا في التواضع!

السبت 22 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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تحدث الفنان السعودي، محمد عبده، خلال إحدى المقابلات التلفزيونية عن موقف مميز حاول من خلاله إعطاء ابنته درسا في التواضع.

وفي المقابلة التي أجراها خلال برنامج "هذا أنا" قال الفنان إن سيارته الخاصة والتي كانت يرسلها مع السائق لإحضار ابنته نورا من المدرسة تعطلت في إحدى المرات، فاضطر لإرسال السائق بسيارة أخرى لإحضار الفتاة من مدرستها، لكن نورا عندما رأت السيارة الثانية لم تعجبها ورفضت ركوبها ما تسبب بحزن كبير للسائق الذي بكى متأثرا من الموقف.

وعندما سمع محمد عبده بالقصة قرر الذهاب بنفسه في اليوم التالي لإحضار ابنته من مدرستها، وبنفس السيارة التي لم تعجبها، وعند وصوله لجانب المدرسة خرج من السيارة وجلس على مقدمتها لتتوافد عليه الحشود والمعجبين، وبعدها شرح لابنته أن الناس لم يأبهوا حتى للسيارة وشكلها ولم يلاحظوها أساسا، فالأساس في محبة الناس لشخص ما هو التواضع والمعاملة الحسنة.

 
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