تقدم لقوات ”الشرعية“ في صنعاء وصعدة وهجوم شرس في الجوف

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حققت قوات الجيش الوطني، الجمعة 21 اغسطس/آب، انتصارات كبيرة في محافظتي صنعاء وصعدة، بالتزامن مع هجمات شرسة بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

وقالت مصادر عسكرية، قوات الجيش الوطني حررت، اليوم، مواقع ومرتفعات جبلية بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.

الى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني، الجمعة، على مواقع قريبة من مثلث باقم والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنه على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في باقم شمال محافظة صعدة.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد سليمان النويهي ان المعارك اسفرت عن سقوط خمسة من عناصر الميليشيا وجرح اخرون واستعادة كمية من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي الجوف، شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحزم.

مصدر عسكري قال، أن قوات الجيش والمقاومة هاجموا صباح اليوم عدد من المواقع كانت تتمركز فيها مليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت المصدر الى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.