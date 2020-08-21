الكشف عن ”صفقة“ في مأرب والحوثي يؤكد

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية، الجمعة 21 اغسطس/آب، بنجاح وساطة محلية في إتمام صفقة تبادل 12 أسيرًا من قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر أن الصفقة التي تمت في مديرية "ماهلية" بمحافظة مارب، نجحت في إطلاق أربعة من قوات الجيش، مقابل ثمانية من مليشيا الحوثي.

بدوره، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، تحرير ثمانية أسرى من مقاتلي جماعته في مأرب بتفاهمات محلية.

وتشهد جبهات القتال في محافظة مأرب تصعيداً كبيراً منذ أسابيع بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثيين التي تحاول تحقيق اختراق في المحافظة لكنها فشلت في ظل صمود اسطوري لقوات الجيش وأبناء القبائل.

ونجحت الوساطات المحلية في الإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين من مختلف الأطراف، وسط عجز تام للمبعوث الأممي في اطلاق الأسرى منذ توقيع اتفاق ستكهولوم في ديسمبر 2018.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي عمدت على اختطاف المعارضين لها من منازلهم، ومقار أعمالهم، ومقايضتهم بأسراها الذين تم أسراهم من قبل قوات الجيش في جبهات القتال.