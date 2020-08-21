السعودية تكشف عن مستقبل العام الدراسي في المملكة ويكشف عن البدائل تقدم لقوات ”الشرعية“ في صنعاء وصعدة وهجوم شرس في الجوف الكشف عن ”صفقة“ في مأرب والحوثي يؤكد رهف القنون تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها ثلاثون إسرائيلياً يغتصبون فتاة ويصوّرون ما فعلوه بها .. هل ستمضي الامارات في ارسال شبابها وشاباتها الى إسرائيل أردوغان يزف البشرى ويعلن عن اكتشاف تاريخي سيغير مستقبل تركيا استقالات جماعية مفاجئة من حزب داود أوغلو في تركيا ”بن زايد طبع وحدك.. جندي الأقصى يحفر لحدك“.. مظاهرات حاشدة في تعز احتجاجا على تطبيع الإمارات مع إسرائيل شاب سعودي يدمر واحد من أهم وأخطر أجهزة المراقبة في المملكة وأجهزة الامن تتعقبه مصادر في الرياض تكشف مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وموعد إعلانها
أفادت مصادر محلية، الجمعة 21 اغسطس/آب، بنجاح وساطة محلية في إتمام صفقة تبادل 12 أسيرًا من قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وقالت المصادر أن الصفقة التي تمت في مديرية "ماهلية" بمحافظة مارب، نجحت في إطلاق أربعة من قوات الجيش، مقابل ثمانية من مليشيا الحوثي.
بدوره، أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، تحرير ثمانية أسرى من مقاتلي جماعته في مأرب بتفاهمات محلية.
وتشهد جبهات القتال في محافظة مأرب تصعيداً كبيراً منذ أسابيع بين القوات الحكومية، وجماعة الحوثيين التي تحاول تحقيق اختراق في المحافظة لكنها فشلت في ظل صمود اسطوري لقوات الجيش وأبناء القبائل.
ونجحت الوساطات المحلية في الإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين من مختلف الأطراف، وسط عجز تام للمبعوث الأممي في اطلاق الأسرى منذ توقيع اتفاق ستكهولوم في ديسمبر 2018.
جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي عمدت على اختطاف المعارضين لها من منازلهم، ومقار أعمالهم، ومقايضتهم بأسراها الذين تم أسراهم من قبل قوات الجيش في جبهات القتال.