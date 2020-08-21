رهف القنون تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أحدثت الشابة السعودية رهف القنون، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت بلسان المرأة طالبًة من الرجل أن يعذرها عندما تكون أنانية كامرأة، وهو ما أوجد تفاعلًا بين المتابعين مبديين رفضهم لمقولاتها التي تدعو فيها المرأة للتمرد.

وقالت رهف القنون في منشور لها عبر خاصية الاستوري في حسابها على موقع “إنستغرام”: “أنا حاليًا أخلق المرأة التي أريدها

أن تكون، أعذرني عندما أصبح أنانية جدًا مع نفسي.. الوقت، والطاقة”.

وتابعت في منشور آخر قائلًة: “الغرور.. حب الذات.. حب الذات هو التردد الأعلى الذي يجذب إليك كل شيء تريده حب نفسك”.

وشنّ رواد موقع “تويتر” هجومًا رهف واصفين إياها بالمتشردة التي تركت أهلها وتدعو المرأة لأن تكون مثلها، معربين عن

استيائهم من المنشورات التي تهدد بها حياة الكثيرات، كما شنوا ذات الهجوم على الناشطة سلوى الزهراني التي توجه ذات الدعوات.

وسخر منها آخرون بسبب ضخامة جسدها التي بدأت تتضح من خلال صورها التي يتم تداولها لها، ولفتوا إلى أن ممارستها الرياضة لن يفيدها بشيء.

ومؤخرًا، أثارت رهف القنون، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا بعدما تركت رسالة صُنفت من جانب المتابعين بأنها حنين إلى الماضي والأهل، وتأتي كسلسلة منشورات لها على أنها ربما تكون نادمة على اللجوء، غير أنها تعود بعد ساعات وتكتب منشورًا