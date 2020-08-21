السعودية تكشف عن مستقبل العام الدراسي في المملكة ويكشف عن البدائل تقدم لقوات ”الشرعية“ في صنعاء وصعدة وهجوم شرس في الجوف الكشف عن ”صفقة“ في مأرب والحوثي يؤكد رهف القنون تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها ثلاثون إسرائيلياً يغتصبون فتاة ويصوّرون ما فعلوه بها .. هل ستمضي الامارات في ارسال شبابها وشاباتها الى إسرائيل أردوغان يزف البشرى ويعلن عن اكتشاف تاريخي سيغير مستقبل تركيا استقالات جماعية مفاجئة من حزب داود أوغلو في تركيا ”بن زايد طبع وحدك.. جندي الأقصى يحفر لحدك“.. مظاهرات حاشدة في تعز احتجاجا على تطبيع الإمارات مع إسرائيل شاب سعودي يدمر واحد من أهم وأخطر أجهزة المراقبة في المملكة وأجهزة الامن تتعقبه مصادر في الرياض تكشف مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وموعد إعلانها
أحدثت الشابة السعودية رهف القنون، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت بلسان المرأة طالبًة من الرجل أن يعذرها عندما تكون أنانية كامرأة، وهو ما أوجد تفاعلًا بين المتابعين مبديين رفضهم لمقولاتها التي تدعو فيها المرأة للتمرد.
وقالت رهف القنون في منشور لها عبر خاصية الاستوري في حسابها على موقع “إنستغرام”: “أنا حاليًا أخلق المرأة التي أريدها
أن تكون، أعذرني عندما أصبح أنانية جدًا مع نفسي.. الوقت، والطاقة”.
وتابعت في منشور آخر قائلًة: “الغرور.. حب الذات.. حب الذات هو التردد الأعلى الذي يجذب إليك كل شيء تريده حب نفسك”.
وشنّ رواد موقع “تويتر” هجومًا رهف واصفين إياها بالمتشردة التي تركت أهلها وتدعو المرأة لأن تكون مثلها، معربين عن
استيائهم من المنشورات التي تهدد بها حياة الكثيرات، كما شنوا ذات الهجوم على الناشطة سلوى الزهراني التي توجه ذات الدعوات.
وسخر منها آخرون بسبب ضخامة جسدها التي بدأت تتضح من خلال صورها التي يتم تداولها لها، ولفتوا إلى أن ممارستها الرياضة لن يفيدها بشيء.
ومؤخرًا، أثارت رهف القنون، جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا بعدما تركت رسالة صُنفت من جانب المتابعين بأنها حنين إلى الماضي والأهل، وتأتي كسلسلة منشورات لها على أنها ربما تكون نادمة على اللجوء، غير أنها تعود بعد ساعات وتكتب منشورًا