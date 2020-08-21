ثلاثون إسرائيلياً يغتصبون فتاة ويصوّرون ما فعلوه بها .. هل ستمضي الامارات في ارسال شبابها وشاباتها الى إسرائيل

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد إعلان التطبيع الذي ابرمته الإمارات مع إسرائيل ، وفي هذه الأيام الذي يتهافت فيها مواطني الإماراتيون وقد أعلنوا نيتهم زيارة اسرائيل: كشفت احدى الصحف العبرية أن 30 إسرائيلياً قاموا باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في أحدى الفنادق في مدينة إيلات.

بينما اعتقلت شرطة الاحتلال اثنين من المشاركين في هذه الجريمة، وتقدمت الفتاة بشكوى رسمية يوم الجمعة إلى الشرطة الاسرائيلية، بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي من قبل اشخاص مجهولين.

وأشارت الصحيفة العبرية أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الفتاة المغتصبة قد سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، والتقت مع أصدقاء آخرين.

وقالت الفتاة: “بدأوا الشباب بشرب الكحول، وفي لحظة ما، وأثناء ذهاب الفتاة لإحدى الغرف لاستخدام المرحاض، تم اغتصابها من قبل عشرات الرجال وقاموا بالاعتداء عليها بالتناوب”.

كما وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المعتقلين يبلغ 27 عاما، كان يتبادل الرسائل مع الفتاة.

وقالت الصحيفة العبرية: “في إحدى الرسائل، أن هذا الشخص يمتلك شريط فيديو لعملية الاغتصاب”.

قامت الشرطة بتشكيل طاقم لتحقيق في القضية نظراً للعدد الكبير من المشتبه بهم. “30 إسرائيلياً قاموا باغتصاب فتاة”

ويشار إلى أن مغردين إماراتيين قد أعلنوا نيتهم زيارة دولة اسرائيل بعد التطبيع رسمياً مع الكيان الإسرائيلي.