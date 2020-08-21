أردوغان يزف البشرى ويعلن عن اكتشاف تاريخي سيغير مستقبل تركيا

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن البشرى التي وعد بها الشعب التركي قبل أيام.

وقال "أردوغان" في كلمةٍ له عقب صلاة الجمعة: "تركيا استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لمخزون الغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود".

وأضاف: "اليوم هو يوم تاريخي لتركيا فقد اكتشفت سفينة فاتح مخزون غاز يقدر بـ320 مليار متر مكعب في البحر الأسود"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأكد "أردوغان" أن الطاقة تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق الاستقلال الوطني إلى جانب كونها عنصرًا رئيسيًّا في التنمية.

وتابع: "نفذنا كامل عملية التنقيب بإمكانات وطنية، وليس لدينا أدنى تبعية خارجية في أعمال البحث والتنقيب. انتقلنا لمصاف أبرز الدول في العالم من خلال سفينة الفاتح التي نعيش بفضلها فرحة اليوم وكذلك سفينتي ياووز والقانوني ونهدف إلى أن يصل الغاز التركي المكتشف إلى المواطنين بحلول عام 2023".

وأردف قائلًا: "بعد صناعة السفن منذ أعوام بأنفسنا تمكنا من التنقيب والبحث بأنفسنا عن الموارد الطبيعية في المياه التابعة لتركيا".

وقال الرئيس التركي إن "المؤشرات الأولية لاكتشاف أكبر حقل غاز تشير إلى احتمال كبير لوجود حقول أخرى في نفس المنطقة، ونتظر أنباء سارة مماثلة من البحر المتوسط".

وأضاف: "تركيا ستكثف عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط بحلول نهاية العام"، مشددًا: "لن نتوقف أو نرتاح حتى تكون تركيا دولة مصدرة للطاقة".

وكان "أردوغان" أعلن الأربعاء، أنه سيزف للشعب التركي، بعد غدٍ الجمعة "بشرى هامة جدًا ستفتح عهدًا جديدًا لتركيا".