آخر الاخبار

رهف القنون تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها ثلاثون إسرائيلياً يغتصبون فتاة ويصوّرون ما فعلوه بها .. هل ستمضي الامارات في ارسال شبابها وشاباتها الى إسرائيل أردوغان يزف البشرى ويعلن عن اكتشاف تاريخي سيغير مستقبل تركيا استقالات جماعية مفاجئة من حزب داود أوغلو في تركيا ”بن زايد طبع وحدك.. جندي الأقصى يحفر لحدك“.. مظاهرات حاشدة في تعز احتجاجا على تطبيع الإمارات مع إسرائيل شاب سعودي يدمر واحد من أهم وأخطر أجهزة المراقبة في المملكة وأجهزة الامن تتعقبه مصادر في الرياض تكشف مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وموعد إعلانها الجيش الوطني يزف البشرى ويعلن قرار الحسم ”أصبح الحسم العسكري خيارنا الأوحد وسنحتفي قريباً في قلب صنعاء“ الملك سلمان يطيح بقائد عسكري كبير في المملكة و5 مسؤولين سعوديين أخرين والديوان الملكي يكشف التفاصيل ابتكار علاج جديد لمرض السكري

استقالات جماعية مفاجئة من حزب داود أوغلو في تركيا

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 770

 

قدّم أعضاء حزب المستقبل الذي شكّله رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في أنقرة استقالة جماعية من الحزب في خطوة مفاجئة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن رئيس مقاطعة أنقرة، وكافة الأعضاء بكافة الأحياء قدموا استقالة جماعية من الحزب.

وأشارت إلى أن عدد المستقيلين بلغ نحو ألف عضو، بينهم أحد مؤسسي الحزب عثمان هاكان كلج.

وقال بيان لرئيس المقاطعة المستقيل، وترجمته "عربي21"، إنهم "استقالوا بسبب البرنامج والممارسات التي لا تمتثل للمبادئ الأساسية للحزب".

وأضاف البيان: "إنهم ينتقدون رئيس الجمهورية (أردوغان)، ولكن دون شفافية أو أخلاق سياسية أو أي استناد للعدالة والقانون".

وتابع: "أصحاب الحق لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم، فلم يقدم أي اعتبار لقيم الشعب، ولا حتى للعدالة وابتعدوا عن الأخلاق".

وتابع قائلا: "قبلت مهمة رئاسة المحافظة التي أوكلت إليّ في 8 كانون الثاني/ يناير 2020 ، معتقدا أن سياسة حزب المستقبل مبنية على الكفاءة والجدارة والعدالة والأخلاق، ومع ذلك، خلال فترة الثمانية أشهر التي عملت فيها، رأيت أنه ابتعد عن المبادئ المبنية على الكفاءة والأخلاق والعدالة".

وأضاف: "لذلك أستقيل وأعضاء مجلس الإدارة في المقاطعة، وأفرع المناطق برؤساء السبع، وعدد كبير من الأعضاء من الحزب، وليس هناك أي حديث عن الانتقال لأي حزب آخر".

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، نهاية العام الماضي بعد استقالته من حزب العدالة والتنمية.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسبقه وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان الذي استقال من الحزب في تموز/ يوليو الماضي.

 
إقراء أيضاً
الملك سلمان يطيح بقائد عسكري كبير في المملكة و5 مسؤولين سعوديين أخرين والديوان ال
لماذا أعلنت حكومة الوفاق وقف إطلاق النار في عموم ليبيا ؟
وزير المخابرات الإسرائيلي يكشف عن دولة ملكية شهيرة في طريقها لتوقيع السلام مع إس
اردوغان يعلن عن البشرى السارة التي وعد بها الأتراك وبسببها تدخل تركيا مرحلة جديد
بيان رئاسي يعلن وقف الحرب في عموم الأراضي الليبية
اردوغان يصدر مرسوما رئاسيا دخل حيز التنفيذ اليوم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس