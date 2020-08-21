مصادر في الرياض تكشف مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وموعد إعلانها

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قالت مصادر مطلعة على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وفق ”اتفاق الرياض“، الجمعة 21 اغسطس/آب، إن سير المشاورات يُعطي أملاً بإمكانية الإعلان عن التشكيلة في نهاية الأيام العشرة المقبلة بحسب نص الاتفاق.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر التي وصفتها بأنها قريبة من المشاورات، قولها، ان ”الأطراف السياسية تعمل بقوة لإنجاح تشكيل الحكومة في الوقت المحدد".
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إن "رئيس الوزراء المُكلّف، معين عبدالملك، وجد تجاوباً كبيراً من المكونات السياسية، ويعمل من قرب مع الجميع".
وأشارت إلى أن معين عبد الملك يواصل لقاءاته بمختلف الأطراف والمكونات السياسية اليمنية في إطار مشاورات تشكيل حكومة جديدة تنفيذاً لـ"اتفاق الرياض"، وسط تفاؤل بإمكانية الإعلان عنها بنهاية الأيام العشرة المقبلة كما نص الاتفاق.
والتقى رئيس الوزراء المكلف طيلة الأسبوعين الماضيين ممثلين عن "المؤتمر الشعبي العام"، و"المجلس الانتقالي"، و"التجمع اليمني للإصلاح"، و"التنظيم الوحدوي الناصري"، و"الحزب الاشتراكي اليمني"، و"الائتلاف الوطني الجنوبي".
وينص اتفاق الرياض بين الحكومة المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، وحددت آلية تسريع الاتفاق التي أعلنت عنها السعودية، أواخر يوليو الماضي مدة شهر لإعلان تشكيلة الحكومة.