الجيش الوطني يزف البشرى ويعلن قرار الحسم ”أصبح الحسم العسكري خيارنا الأوحد وسنحتفي قريباً في قلب صنعاء“

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أكد الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الخميس 20 اغسطس/آب، ان الحسم العسكري أصبح خياره الأوحد، وأنه سيحتفي قريبًا في قلب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة، في افتتاحيتها، الخميس، مخاطبة أبناء العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا: "نعلم أن محنتكم عظيمة، وآلامكم موجعة، وأنتم تنظرون إلى أبنائكم وهم يساقون إلى الموت، ويحشرون حشرا إلى مستنقعات الإرهاب والعنف بقوة السلاح".
وأضافت: ”ذلك لن يطول"، وأبناء القوات المسلحة في طريقهم إليكم، يبلون بلاء كبيرا في سبيل تحريركم من قبضة المليشيات الإرهابية، وسيحتفون معكم في قلب صنعاء بتحقيق النصر وإعلاء راية الجمهورية، وإن غدا لناظره قريب".
وأضافت: "أكثر من أي وقت مضى، وأشد إلحاحا من أي مرحلة سبقت، أضحى الحسم العسكري هو الخيار الأوحد الذي يجب أن يكون لا سواه".