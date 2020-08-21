الكشف عن قائمة اللاعبين الذين لن يرحلوا عن نادي برشلونة

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قرر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عدم التخلي عن عدد من اللاعبين الذين لن يغادروا الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
جاء ذلك على لسان رئيس النادي الكتالوني جوسيب بارتوميو، حيث كشف عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: "ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم. سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير-شتيغن، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونغ، كليمنت لينغليه، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان أيضا"، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أشارت إلى اللاعبين المرشحين لمغادرة برشلونة بينهم نجوم كانوا حتى وقت قريب "لا يمكن المساس بهم" أبرزهم الأوروجوياني لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، مضيفة أن من بين اللاعبين المرشحين للمغادرة الفرنسي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، أورتورو فيدال، سيرجيو روبرتو، رافينيا وكوتينيو المعار حاليا إلى بايرن ميونخ.
كما تشمل قائمة اللاعبين الذين لن يمانع النادي رحيلهم حال تلقيه عروضا لهم كلا من الحارس الاحتياطي نيتو واللاعب جونيور برايثويت.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة لن تجد مانعا في رحيل الثلاثي عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان وسيميدو حال وصول عروض مناسبة لهم، خاصة وأن الثلاثة لم يقدموا المستوى المأمول منهم منذ انضمامهم للبارسا، مؤكدة أن 4 لاعبين لن يفرط فيهم برشلونة تحت أي ظرف على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني أندريه تير شتيجن بالإضافة إلى الثنائي كليمنت لينغليت وفرينكي دي يونج.
وجدير بالذكر أن النادي الكتالوني كان قد تعاقد مع الهولندي رونالد كومان خلفا للمقال كيكي سيتين.
ويأتي ذلك ضمن حملة تطهير وهيكلة فريق برشلونة بعد هزيمته المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.