نائب رئيس جامعة إقليم سبأ في زيارة لجامعة حضرموت

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زار نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال جامعة حضرموت واطلع على الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل محاذير انتشار وباء كورونا.
وقد التقى الدكتور الرمال بنائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب أ.د/ سالم مبارك العوبثاني وطاف معه بمرافق الجامعة التي بدأت إجراءات التنسيق والقبول للعام الجامعي 2020-2021م.
تأتي الزيارة في إطار التنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين الجامعتين