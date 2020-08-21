نائب رئيس جامعة إقليم سبأ في زيارة لجامعة حضرموت

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 190

زار نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال جامعة حضرموت واطلع على الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد في ظل محاذير انتشار وباء كورونا.

وقد التقى الدكتور الرمال بنائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب أ.د/ سالم مبارك العوبثاني وطاف معه بمرافق الجامعة التي بدأت إجراءات التنسيق والقبول للعام الجامعي 2020-2021م.

تأتي الزيارة في إطار التنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين الجامعتين