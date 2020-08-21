ريال مدريد يحدد بديل كريم بنزيمة

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد اتجه للدوري الإيطالي للبحث عن بديل بنزيمة، لضمان عدم معاناة الفريق في الهجوم خلال المواسم المقبلة.

وحدد ريال مدريد البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي، ضمن قائمة البدائل لمهاجمه الفرنسي في الفترة المقبلة، مؤكداً أن لوكاكو يحظى بإعجاب المدير الفني للريال زين الدين زيدان، والذي يراه مناسباً لخططه داخل "سانتياغو برنابيو، بحسب ما ذكر موقع " Le10 Sport" الفرنسي.

​ولا ينافس بنزيمة أحد في خط هجوم ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، ويبدو أن انضمام "الجرافة" البلجيكية، سيعني اشتعال المنافسة على المركز الأساسي من جهة، وضمان وجود بديل مستقبلي للنجم الفرنسي من جهة أخرى.

ولعل ما يدعم انتقال لوكاكو لصفوف ريال مدريد، هي أرقامه المميزة التي حققها مع "النيراتزوري" خلال موسمه الأول، بعدما انضم إليه صيف 2019 قادماً من مانشستر يونايتد.

ففي حال تمكن النجم البلجيكي من تسجيل هدف جديد في نهائي الدوري الأوروبي ضد إشبيلية الإسباني الجمعة المقبل، فإنه سيعادل الرقم القياسي التاريخي باسم البرازيلي رونالدو مع إنتر ميلان، بعدما أحرز 34 هدفاً في موسم واحد.