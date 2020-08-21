وزير المخابرات الإسرائيلي يكشف عن دولة ملكية شهيرة في طريقها لتوقيع السلام مع إسرائيل

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قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن هناك دولا عربية ستوقع اتفاق سلام مع بلاده.
وقال كوهين في مقابلة مع القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم الجمعة، إنه من بين الدول العربية المرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع بلاده، دول خليجية ودول عربية أفريقية، على رأسها المملكة المغربية.
وزعم إيلي كوهين أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت البداية لجذب دول عربية أخرى، منوها إلى أنه "للاتفاق مع الإمارات أهمية أمنية لكوننا نصنع جبهة إقليمية معا ضد إيران. دولة إسرائيل تصنع السلام اليوم".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".