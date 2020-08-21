تمرد في تعز يستدعي تحركا عاجلا للأمنية والشرطة العسكرية ومصدر مسئول يكشف ما حدث عاجل: اردوغان يعلن عن البشرى السارة التي وعد بها الأتراك بيان رئاسي يعلن وقف الحرب في عموم الأراضي الليبية اردوغان يصدر مرسوما رئاسيا دخل حيز التنفيذ اليوم تفاصيل جديدة عن جريمة قنص الطفلة رويدا في تعز رئيس الاستخبارات السعودية السابق يفاجئ الجميع بموقفه من تطبيع الإمارات ويتحدث عن تركيا وقطر تسريب صادم يهز الكويت ووزير الداخلية يتوعد ماذا بحث رئيس الوزراء المصري في السودان في أول زيارة لمسؤول بهذا المنصب منذ 8 سنوات من الذي توعد مشاري العفاسي حتى انقلب على السياسية وطلق التغريد حولها الامارات تعلن عن خبر يثلج صدر إسرائيل
اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن البشرى السارة التي قال انه سيكشف عنها الجمعة.
وقال اردوغان قبل قليل (الثالثة عصرا) ان تركيا اكتشفت أكبر حقل للنفط في البحر الأسود يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
واعلن أردوغان ان تركيا اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها في البحر الأسود.
واشار أردوغان الى ان احتياطيات الغاز الطبيعي التي اكتشفت في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب.
واضاف: نتوقع اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا.
وكان أردوغان قال أمس الاول إن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة بعد "البشرى السارة".