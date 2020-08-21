عاجل: اردوغان يعلن عن البشرى السارة التي وعد بها الأتراك

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن البشرى السارة التي قال انه سيكشف عنها الجمعة.

وقال اردوغان قبل قليل (الثالثة عصرا) ان تركيا اكتشفت أكبر حقل للنفط في البحر الأسود يحتوي على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

واعلن أردوغان ان تركيا اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخها في البحر الأسود.

واشار أردوغان الى ان احتياطيات الغاز الطبيعي التي اكتشفت في البحر الأسود تبلغ 320 مليار متر مكعب.

واضاف: نتوقع اكتشافات أخرى ليس في البحار فقط بل وفي البر التركي أيضا.

وكان أردوغان قال أمس الاول إن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة بعد "البشرى السارة".