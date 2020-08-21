ماذا بحث رئيس الوزراء المصري في السودان في أول زيارة لمسؤول بهذا المنصب منذ 8 سنوات

الجمعة 21 أغسطس-آب 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، للسودان هي أول زيارة رسمية لرئيس وزراء مصري لهذا البلد الشقيق منذ 2012.

وأضاف سعد أن الجانبين المصري والسوداني أكدا عدم اتخاذ إجراءات أحادية بالنسبة لملف سد النهضة، فضلا عن التوافق بشأن الجوانب الفنية والقانونية، وقال إن الأمر سينعكس على مسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الزيارة تضمنت الاتفاق على رفع طاقة الربط الكهربائي بين البلدين من 80 إلى 240 ميغاواتا في اليوم، مؤكدا أن مصر ستتحمل تكاليف رفع كفاءة إنشاءات الخط الكهربائي، الذي سيتم رفع كفاءته خلال 18 شهرا.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر استثماري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيارة تضمنت الاتفاق على استيراد مصر للحوم من السودان، فضلًا عن توفير احتياجات السودان من الأسمنت والسيراميك التي يحتاجونها بشدة.