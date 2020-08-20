من الذي توعد مشاري العفاسي حتى انقلب على السياسية وطلق التغريد حولها

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بعد تغريدة حملت انتقادات لتطبيع الإمارات أعلن العفاسي وقف التغريدات السياسية- صفحته عبر فيسبوك
حيث أعلن القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي "التوقف عن التغريدات السياسية"؛ حتى "لا تتحول إلى مهاترات وجدل"، وفق قوله.
وجاءت تغريدة العفاسي بعد مجموعة من التغريدات تحدث فيها عن الصلح مع اليهود، ورغم أنها حملت انتقادات للإمارات، إلا أنه اتهم الإخوان بممارسة بفعل شبيه بالإمارات؛ بسبب إعلانهم احترام اتفاقيات مصر، بعد فوزهم في الانتخابات.
وقال العفاسي: "قلت ما عندي من رد ونصح، وفي هذا القدر كفاية".
سفيان الثوري: وددت أَني قرأت القرآن ثم وقفت، لم ألق أحدا أرضاه إلا قال ذلك، وفي رواية ليتني اقتصرت على القرآن.
صدق من نصح بهذه النصيحة
أعلن توقفي عن التغريدات السياسية
كي لا تتحول إلى مهاترات وجدل
قلت ما عندي من رد ونصح
وفي هذا القدر كفاية
وفق الله الجميع
وأعاذنا من مضلات الفتن
وكان العفاسي قال عقب إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
لا جدوى من التطبيع .. مع غدر اليهود
مهما تعاهدت معهم الدول :
1- مصر عام 1979
2- الأردن عام 1994
3- موريتانيا عام 1999
4- قطر عام 1996
5- عمان عام 1996
6- المغرب عام 1994
7- تونس عام 1996
8- الامارات عام 2020