تعرف على الشركة التي وصلت قيمتها السوقية إلى 2 ترليون دولار

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أصبحت آبل الأربعاء أول شركة أميركية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار، في أحدث انعكاس لاستفادة شركات التكنولوجيا من التغيير الذي فرضه وباء كوفيد-19 في أساليب العمل.
وحقق صانع آيفون هذا التميز خلال تداولات الصباح مع ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1,0 بالمئة، ليصل إلى 467,02 دولار ، وكانت آبل أول شركة تكنولوجيا أميركية تصل قيمتها إلى 1 تريليون دولار في آذار/مارس 2018.
ولاحقا تبعتها شركات أمازون ومايكروسوفت والفابيت التي تملك غوغل، وجميعها تخطت قيمتها السوقية 1 تريليون دولار.
ورفع الأداء المدهش لسهم آبل ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إلى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.
وعلى الرغم من تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، الا أن آبل تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها إضافة إلى التطبيقات الجديدة والخدمات التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية.
وفي الفصل الأخير الذي انتهي في حزيران/يونيو، أعلنت آبل عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 بالمئة إلى 11,2 مليار دولار وارتفاع ايراداتها 11 بالمئة إلى 59,7 مليار.
ويأتي ارتفاع سهم آبل وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل وسط تفشي وباء كوفيد-19 واتباع اجراءات التباعد الاجتماعي.
وارتفع مؤشر بورصة ناسداك التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020، بما في ذلك الثلاثاء.