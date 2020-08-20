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لماذا تصدر محمد بن سلمان الترند في دولتين عربيتين بشكل مفاجئ

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تصدر اسم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الترند في مصر والسعودية، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، بشكل مفاجئ، وذلك بعد تدشين حساب باسمه أكد الجميع أنه حساب مزعوم وليس له أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في الهاشتاج آلاف المصريين والسعوديين، الذين أثنوا على الإنجازات التي حققها ولي العهد، خلال السنوات القليلة الماضية.

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