متمردون عن اللواء 35 مدرع بتعز يقتلون معلماً تربوياً في ”المعافر“

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أفادت مصادر محلية، الخميس 20 اغسطس/آب، بمقتل معلم تربوي برصاص مجاميع مسلحة تتبع ضابط متمرد عن اللواء 35 في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
وقالت المصادر إن مجاميع مسلحة تابعة للضابط في اللواء 35 مدرع، العقيد عبدالحكيم الجبزي، أطلقت النار، صباح اليوم، على التربوي "محفوظ أحمد علي" في قرية الحار بعزلة الجبزية التابعة لمديرية المعافر وأردته قتيلا.
في السياق، استنكرت اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين اليمنيين بمديرية المسراخ ما وصفته بـ "الفعل الإجرامي"، مطالبة الجهات الامنية والعسكرية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
كما طالبت في بيان مقتضب لها، كافة الجهات الشعبية والمنظمات المدنية والحقوقية والنقابات المختلفة للاصطفاف أمام هذه العصابات وحماية شرائح المجتمع الحية.