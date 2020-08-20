ماذا صنع حديث أردوغان عن البشرى السارة بالعملة التركية

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ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العملة التركية صعدت أمس مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.2% بعدما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "بشرى سارة" قال إنه سيعلنها للأتراك غدا الجمعة.
وقال أردوغان أمس إن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة بعد "البشرى السارة" المزمع الإعلان عنها الجمعة (21 أغسطس الجاري).
ووفقا لمصادر فإن الحديث يجري على الأرجح عن اكتشاف تركيا حقول غاز في البحر الأسود، إلا أن المصادر لم تكشف عن احتياطيات الغاز الموجود في هذه الحقول، أو أي معلومات إضافية.
من جهتها قالت "بلومبرغ" أن الليرة التركية ارتفعت أمام الدولار بنسبة 1.2% مساء أمس الأربعاء بعد الأخبار عن "البشرى السارة" .
أما اليوم فقد تراجعت العملة التركية بنحو طفيف، حيث جرى تداولها، بحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، عند 7.3518 ليرة للدولار، بعدما أغلقت تعاملات أمس عند 7.2876 ليرة للدولار.
كذلك أشارت "بلومبرغ" إلى بورصة اسطنبول صعدت أمس، حيث ارتفع مؤشرها بنحو 3% بعد حديث أردوغان.
فيما قفزت أسهم شركتي الطاقة التركية Turkiye Petrol Rafinerileri AS وPetkim Petrokimya Holding AS بنسبة 7.6% و9.9% على التوالي.