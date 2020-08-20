تحذيرات من انهيارات صخرية تهدد السكان والمنازل في ”الطويلة“ بالمحويت

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذرت مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب الحوثية، الخميس 20 اغسطس/آب، المواطنين في مدينة الطويلة بمحافظة المحويت (شمال غرب العاصمة صنعاء) من الانهيارات الصخرية.

وأوضحت المصلحة في بيان لها، أن "الكتل الصخرية المطلة على مدينة الطويلة بمحافظة المحويت توشك على السقوط وتشكل تهديداً خطيراً على أرواح السكان والممتلكات العامة"، وفق النسخة الحوثية لوكالة سبأ.

وأشارت إلى أن "تلك الصخور العملاقة تتكئ على حافة قمة جبل شمان الذي يتربع على مدينة الطويلة وبجانبه عدة حصون هي الطويلة الأثري، شمسان، حجر السيد، القرانع، المنقر".

وأكد بيان المصلحة أن "الوضع يستدعي سرعة التدخل والاستجابة من قبل المعنيين بالمحافظة والوزارات والهيئات المعنية والمنظمات الإنسانية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية العاجلة لتلافي وقوع أي انهيار صخري محتمل, ومنع تكرار الكارثة المأساوية جراء الانهيار الصخري في قرية الظفير بمديرية بني مطر محافظة صنعاء في ديسمبر 2005م".

وكانت قرية "الظفير" في مديرية بني مطر (40 كم غرب صنعاء)، وهي محاذية لمنطقة شبام كوكبان، التابعة لمحافظة المحويت، قد شهدت في أواخر ديسمبر 2005، كارثة انهيار صخري سحق 34 من منازلها، وراح ضحيته العشرات من أبناء القرية.

وفي الـ 10 من شهر أغسطس الجاري اعلنت السلطات الحوثية، عن انهيار عشرات المباني الأثرية في قرية "بني بشير" التاريخية بمديرية همدان( شمال العاصمة صنعاء) جراء الأمطار الغزيرة والسيول.

وفي وقت سابق اعلنت عن انهيار أكثر من 100 منزل في صنعاء القديمة جراء السيول والأمطار.

وخلال الأسابيع الماضية توفي وأصيب المئات من المواطنين، جراء السيول التي ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر، ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.