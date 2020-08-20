بالفيديو.. معتقلة إيرانية: تكشف جرائم الجسد والاغتصاب في سجون ايران وروايات زواج الزنازين

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت سيمون بورشي، معتقلة سابقة في سجن إيفين وسجن غز الصر، جرائم تحدث داخل السجون الإيرانية ومنها سجن طهرن وكرج.

وذكرت أنها كانت تسمع قبل دخولها إلى سجن إيفين في طهران، أنهم يغتصبون الفتيات قبل إعدامهم في السجون، مؤكدة أنها صدقت ذلك عندما دخلت وشاهدت ذلك بنفسها.

وأكدت أن من بين تلك الحالات ما شاهدته في أول يوم دخلت فيه السجن، حيث صدمت عندما وجدت إحدى العاملات تبحث عن فستان من أجل أن ترتديه فتاة مسجونة تبلغ من العمر نحو 14 عاما بغرض تجهيزها للزواج.

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