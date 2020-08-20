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لسبب تافه .. رجل يُلقي زوجته في النهر ويهدد من يحاول إنقاذها

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على زوج مسن، إثر قيامه بإلقاء زوجته في النهر بسبب خلاف نشب بينهما حول ترتيبات العشاء.

وأقر الزوج بإلقاء زوجته في النهر بعد أن رفضت القيام بما طلبه منها، بخصوص ترتيبات العشاء.

وجر الزوج زوجته إلى ضفة النهر وشرع في محاولة إغراقها بإجبارها على النزول في مياه النهر، وعندما حاول المارة التدخل لمساعدتها أمرهم بالابتعاد وقام بتهديدهم.

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