ضاحي خلفان يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويدخل مرحلة التخريف السياسي

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في دعوة خرجت عن كل الأصول والأعراف العربية والقيمية والدينية للشارع العربي , دعا نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، الشعوب العربية إلى التطبيع مع اسرائيل وضمها إلى جامعة الدول العربية، وقال إن العواصم العربية كافة ستكون عواصم لـ"الإسرائيليين"، على حد تعبيره.
وطالب خلفان، في مداخلة أجراها مع قناة عبرية، إلى تطبيع العلاقات على المستوى الشعبي وليس الرسمي فقط، معتبراً أن "الإسرائيليين ليسوا أغراباً" وأنهم "أبناء هذه الأرض"، وأن التطبيع الرسمي وحده "لا يعني شيئاً من دون تطبيع شعبي"، على حد قوله.
ودعا خلفان لضم اسرائيل إلى جامعة الدول العربية وتغيير اسم الأخيرة إلى "جامعة دول الشرق الأوسط".
واعتبر ناشطون ان دعوات ضاحي خلفان خرجت عن اطار العمل السياسي ودخلت مرحلة التخريف والهلوسة .