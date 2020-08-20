هجوم يباغت الحوثيين في البيضاء وأكثر من 30 جثة تصل المدينة

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تمنكت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) اليوم الخميس، من استعادة عدداً من المواقع في مديرية الصومعة، بعد معارك مع الحوثيين.
ونقل مأرب برس عن مصادر قبلية وميدانية قولها، إن القوات الحكومية في الصومعة شنت هجوماً مباغتا ً على مواقع تحتلها مليشيا الحوثي في المديرية.
وأكدت المصادر تمكن القوات من تطهير عدداً من المواقع الهامة في ميمنة الجبهة منها مواقع (شاردة وجميمة وفاء) فيما تم أسر عدد من مقاتلين الميليشيات في تلك المواقع.
ولفتت المصادر الى سقوط قتل في صفوف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لا تزال بعض جثثهم مرمية ، وتم اغتنام أسلحة وعتاد .
الى ذلك قالت مصادر محلية بمدينة البيضاء أن مستشفى الثورة العام بالمدينة استقبل اليوم اكثر من 30 جثة للميليشيات الحوثية.