رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري كرة القدم اليمني بعد توقف لأكثر من 5 سنوات

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر الاتحاد اليمني لكرة القدم عودة دوري الدرجتين الأولى والثانية بعد توقف لأكثر من خمس سنوات بسبب الحرب التي تمر بها البلاد.

وفي وثيقة وجهها الاتحاد لأندية الدرجتين الأولى والثانية، ، أقر تدشين الموسم الجديد 2020-2021م لبطولة الدوري خلال شهر أكتوبر القادم.

ووفق الوثيقة فأن بطولة الدوري لأندية الدرجتين الأولى والثانية ستقام بنظام التجمعات دون تحديد عدد المجموعات وكيفية توزيع الأندية عليها.

وطلب اتحاد كرة القدم من أندية الدرجتين الأولى والثانية تأكيد رغبتهم بالمشاركة في بطولة الدوري وإشعار الاتحاد بذلك في موعد أقصاه بداية شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيصرف متطلبات مباريات الدوري حسب ما هو معتمد سنوياً.

ويأتي هذا القرار بعد عام على تنظيم بطولة الدوري التنشيطي بنظام التجمعات والذي توج بلقبه نادي شعب حضرموت.

وكان دوري الدرجتين الأولى والثانية قد توقف قبل أكثر من خمس سنوات بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.