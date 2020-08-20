التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية مركزة على أهداف حوثية نوعية ويتوعد بالمزيد

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، انه تنفيذ "ضربات مركّزة لتدمير وتحييد القدرات الحوثية النوعية المهددة للأمن الإقليمي والدولي" خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس.

ولم يورد المالكي تفاصيل أخرى عن تلك المواقع المستهدفة، إلاّ أن مقاتلات التحالف كانت نفذت عشرات الطلعات الجوية في محافظات (صنعاء، الجوف، مأرب، البيضاء) خلال الأيام الماضية ودمرت آليات وعتاد عسكري، إضافة إلى استهداف تعزيزات بشرية إلى جبهات القتال في تلك المحافظات.

وحذر المالكي، مليشيا الحوثي، من أي تهديد للمصالح الدولية في الممرات المائية، قائلا "لن تتهاون مع التهديدات الحوثية بامتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتهديد الملاحة والتجارة العالمية".

وأكد المالكي التزام التحالف بـ "دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعاده الدولة وإنهاء الانقلاب".