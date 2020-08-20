التحالف يعلن تنفيذ ضربات جوية مركزة على أهداف حوثية نوعية ويتوعد بالمزيد معلومات خطيرة ينشرها موقع اسرائيلي عن رجال دحلان في اليمن وعلاقتهم بتصفية قادة حزب الاصلاح واعترافات أبرز المنفذين المرتزقة فشل أعنف هجوم على مأرب من عدة محاور والقيادي زرعة يتهم ابو علي الحاكم.. الكشف عن خلافات حادة تعصف بقادة الحوثيين وخسائر بالمئات غريفيث :أمام مجلس الأمن يحذر من نفاد الوقت في مفاوضات الإعلان المشترك التحالف: الحوثي منزوع الإدارة والقرار ولن نتهاون مع القدرات النوعية والتهديدات فريق التقييم في اليمن : نحن محايدون وينفي قصف مستشفى عبس من قبل التحالف مسؤول كبير: عمليات التحالف الإغاثية جنبت اليمن الإنزلاق إلى مرحلة المجاعة السودان: وموجه ثانية من العنف و الإحتجاجات رفضاً للمجلس العسكري السعودية تحسم أمر التطبيع مع إسرائيل عبر 3 شروط أميرة سعودية تكشف سرا عن اغنية كلمت والصوت مبحوح الحروف
اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، انه تنفيذ "ضربات مركّزة لتدمير وتحييد القدرات الحوثية النوعية المهددة للأمن الإقليمي والدولي" خلال الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم الخميس.
ولم يورد المالكي تفاصيل أخرى عن تلك المواقع المستهدفة، إلاّ أن مقاتلات التحالف كانت نفذت عشرات الطلعات الجوية في محافظات (صنعاء، الجوف، مأرب، البيضاء) خلال الأيام الماضية ودمرت آليات وعتاد عسكري، إضافة إلى استهداف تعزيزات بشرية إلى جبهات القتال في تلك المحافظات.
وحذر المالكي، مليشيا الحوثي، من أي تهديد للمصالح الدولية في الممرات المائية، قائلا "لن تتهاون مع التهديدات الحوثية بامتلاك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتهديد الملاحة والتجارة العالمية".
وأكد المالكي التزام التحالف بـ "دعم الحكومة اليمنية الشرعية لاستعاده الدولة وإنهاء الانقلاب".