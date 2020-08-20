السودان: وموجه ثانية من العنف و الإحتجاجات ترفض المجلس العسكري وتنذر ب ثورة جديدةوالحكومة في مأزق

الخميس 20 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أدان المتحدث باسم تنسيقية تيار الثورة السودانية القومي وعضو مكتب الاتصال الخارجي المعز مضوي، ما وقع من أعمال مفرط ضد المتظاهرين السلميين، لافتا إلى أن ذلك يخالف مباديء الثورة ومبادىء الحرية والحق في التظاهر السلمي.

وقال مضوي": "يدين تيار تنسيقية الثورة السودانية القومي ما قامت به الجهات الأمنية من عنف مفرط ضد المتظاهرين السلميين لأنه يخالف مباديء الثورة ومبادئ الحرية والحق في التظاهر السلمي".

تجمع المهنيين السودانيين: ما زالت أهداف الثورة بعيدة المنال وأكد مضوي على أن المظاهرة كانت سلمية ولم تخرج عن المعهود، هذا علاوة على أنها كانت معلنة المسارات ومطالبها معلنة ومشروعة ومتعلقة بتصحيح المسار، لافتا إلى أن المتظاهرين خرجوا لتحقيق العدالة والسلام، وحل أزمة المفاوضات المتعثرة في جوبا، واستكمال المطالب الخاصة بمعاش المواطنين والأزمات الاقتصادية، وجميع المطالب تصب في طريق تحقيق مطالب وأهداف الثورة.

وتابع: "لذلك فإن العنف ضدها غير مبرر وتصرف رئيس الحكومة غير حكيم في عدم الظهور ومخاطبة الجماهير، ما أدى إلى عملية الاحتقان الحالية، والآن الحكومة في مأزق".

وقال مضوي: "أعتقد أن الحكومة لن تصمد كثيرا إذا استمر الحال بهذا الشكل، فالشعب الآن غاضب جدا لأنه لم يكن هناك تحقيق ملموس لأي من أهداف ومطالب الثورة"

وأكد المتحدث باسم التنسيقية على أن: "هناك بقايا النظام السابق موجودين في كل مفاصل الدولة من الفاسدين والمتورطين في قضايا، وأيضا المحاكمات لرموز النظام السابق في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد، فلم تكن هناك حتى الآن إجراءات جدية لتنفيذ المحاكمات العادلة والنزيهة".

يشار إلى أن قوات الأمن السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع عند وصول مواكب المشاركين في مسيرة حملت اسم مليونية "جرد الحساب" إلى مقر مجلس الوزراء وذلك لتسليم لحكومة مذكرة تحوي عددا من المطالب.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إن رئاسة مجلس الوزراء قامت بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب "جرد الحساب" معتذرا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.

تجمعُ المهنيّين السودانيين في مسلك غير مقبول قامت رئاسة مجلس الوزراء بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد الحساب معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب.