أميرة سعودية تكشف سرا عن اغنية كلمت والصوت مبحوح الحروف هكذا دافع وسيم يوسف عن التطبيع والتصهين وهكذا اعلن الحرب على مفتي القدس مقتل 60 حوثيا في البيضاء وقائد المحور يتحدث عن مستجدات المعارك تحذير عاجل من ”أوضاع مأساوية“ ستضرب اليمن خلال الأسابيع المقبلة وستتسبب في آلاف الوفيات بالفيديو.. باحثة سعودية: الزوجة الثانية دائما ما تكون مهددة بالانفصال فيسبوك يطلق خاصية مذهلة تعرف عليها بعد 6 أيام من اعلان الامارات التطبيع.. السعودية تعلن موقفا حاسما من التطبيع مع اسرائيل ماهي البشرى التي سيعلن عنها اردوغان بعد غد؟ بينهم قيادات رفيعة.. الحوثيون يعترفون بمقتل 115 عنصرا لماذا يبيع الأتراك سياراتهم وبيوتهم ويشترون الذهب ؟
أعادت قناة “روتانا خليجية” نشر مقطع فيديو قديم للأميرة نور بن خالد بن يزيد، كشفت فيه عن بعض الكواليس الخاصة بكتابة أغنية “كلمت والصوت مبحوح الحروف” التي غناها محمد عبده وحققت انتشارًا واسعًا.
وقالت الأميرة في تصريحاتها أن والدها “رحمة الله عليه” كتب هذه الأغنية عن قصة حقيقة حدثت بينه وبين أمها.
وأضافت أن فترة كتابة هذه الأغنية كانت وقت الخطوبة بين والدها ووالدتها، وكانت بالتحديد عندما اتصل على الأم ليجدها حزينة ولم تُخبره السبب حينها، ليُقرر كتابة كلمات هذه الأغنية.