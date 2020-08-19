اليمن تسجل 3 اصابات جديدة بفيروس ”كورونا“ و3 حالات تعافي

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أعلنت السلطات الصحية في اليمن، الأربعاء 19 اغسطس/آب، تسجيل ثلاث اصابات بفيروس كورونا و3 تعافي.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا انها سجلت خلال الساعات الماضية 3 حالات إصابة بالفيروس منها 2 في حضرموت وحالة في مأرب.
وأشارت في بيان لها إلى تسجيل حالتي وفاة لإصابات سابقة وثلاث حالات تعافي جميعها في محافظة حضرموت(شرق اليمن).
وتتصدر محافظة حضرموت قائمة المصابين بفايروس كورونا في البلاد وسط ضعف الإمكانات الطبية بالمدينة.
وحسب لجنة الطوارئ في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية فإن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا (كوفيد19) باليمن ارتفع منذُ شهر أبريل الماضي إلى (1892) منها (539) وفاة و(1055)) تعافي، ولا تشمل هذه الإحصائيات المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.