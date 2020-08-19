مقتل 60 حوثيا في البيضاء وقائد المحور يتحدث عن مستجدات المعارك

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أفادت قوات الجيش الوطني، مساء اليوم الأربعاء 19 اغسطس/آب، بمقتل أكثر من 60 عنصرا من مسلحي المتمردين الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).
وقال العميد عبد الرب الأصبحي، قائد محور البيضاء في بيان له "إن خسائر المليشيات البشرية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تفوق 60 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران الجيش وغارات التحالف".
وأوضح الأصبحي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت العديد من العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية على امتداد جبهات قانية "لاستنزاف مليشيات الحوثي الانقلابية".
وأكد أن: "تلاحم أبناء القبائل مع قوات الجيش والإسناد المباشر لطيران التحالف أفقد المليشيات الحوثية إمكانياتها وقدراتها على تحقيق أي تقدم على الأرض".
وأضاف: "مليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمالي محافظة البيضاء، والنصر حليف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن".
وذكر الأصبحي "أن خسائر المليشيات الحوثية وفشلها في تحقيق ما وعدت به مقاتليها ومموليها دفعها لتنفيذ مسرحيات واختلاق انتصارات وهمية بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية الأخرى".
واستطرد بالقول: "تحرير البيضاء من المليشيات الحوثية وكافة التنظيمات الإرهابية الأخرى أمر لا بد منه وسيكون في القريب العاجل".
وكان الحوثيون قد أعلنوا يوم أمس الثلاثاء، تحرير ألف كيلومتر مربع من مديرية ولد ربيع شمالي محافطة البيضاء، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة.