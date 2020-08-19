فيسبوك يطلق خاصية مذهلة تعرف عليها

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أطلق موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " خاصية جديدة لمستخدميه في الشرق الأوسط تسمح بتحويل صورهم الشخصية إلى رسوم متحركة .
وكان "فيسبوك " قد أطلق الخاصية التي تسمى أفاتار " Avatars for africa" قبل ذلك في الولايات المتحدة واوروبا ولاقت نجاح كبير .
وتفاعل مئات المستخدمين في الشرق الأوسط مع الخاصية وبدأوا بتحويل صورهم الشخصية لرسم كارتونية مع استخدام ملابس كارتونية وإمكانية تغيير بعض التفاصيل في لون البشرة والملامح .