فيسبوك يطلق خاصية مذهلة تعرف عليها

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أطلق موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " خاصية جديدة لمستخدميه في الشرق الأوسط تسمح بتحويل صورهم الشخصية إلى رسوم متحركة .

وكان "فيسبوك " قد أطلق الخاصية التي تسمى أفاتار " Avatars for africa" قبل ذلك في الولايات المتحدة واوروبا ولاقت نجاح كبير .

وتفاعل مئات المستخدمين في الشرق الأوسط مع الخاصية وبدأوا بتحويل صورهم الشخصية لرسم كارتونية مع استخدام ملابس كارتونية وإمكانية تغيير بعض التفاصيل في لون البشرة والملامح .