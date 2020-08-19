ماهي البشرى التي سيعلن عنها اردوغان بعد غد؟

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بدأت التكهنات في وسائل الاعلام التركية حول البشرى التي سيزفها رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان بعد غد.
وذكرت وسائل الاعلام، وفق متابعة تركيا الان بالتنبأ عن ماهية تلك البشرى وهل هي متعلقة بسفن التنقيب شرق المتوسط.
وأكثر الشائعات رواجا حول الموضوع هي ان الرئيس سيعلن عن اكتشاف حقول غاز طبيعي في تركيا.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيزف للشعب التركي، بعد غد الجمعة “بشرى هامة جدا ستفتح عهدا جديدا لتركيا”.
كلام أردوغان جاء خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في حفل افتتاح مصنع كاليون للطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية بباشكنت في العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان “سنعلن يوم الجمعة المقبل بشرى للشعب التركي”.
وأضاف أردوغان “نحن نعيش الحلم حالياً، وهذه البشرى ستفتح عهداً جديداً لتركيا”.
بدوره عقب وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق بأن يوم الجمعة سيكون تغييراً محورياً بالنسبة إلى تركيا، تنتظرنا أيام أجمل بكثير من الآن.