بينهم قيادات رفيعة.. الحوثيون يعترفون بمقتل 115 عنصرا

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية تشييع جنازات 115 قتيلا من مسلحيها خلال الأيام الستة الماضية في عدة محافظات يمنية.
جاء ذلك وفق ما أحصته وكالة ”الأناضول“ الدولية استنادا إلى عشرات الأخبار التي نشرها الموقع الإلكتروني لقناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين.
وتم تشييع هؤلاء في عدة محافظات منها العاصمة صنعاء ومحافظة حجة (شمال غرب)، ومحافظة عمران (شمال) ومحافظتي تعز وإب (جنوب غرب).
ومن بين القتلى الذين تم تشييعهم قيادات عسكرية ميدانية رفيعة تحمل رتب عميد أو عقيد.
ولم يتطرق الموقع إلى ملابسات مقتل هؤلاء أو زمن ذلك، غير أنه من المعروف أنهم قتلوا خلال مواجهات مع القوات الحكومية وغارات جوية لطيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وخلال الأيام الماضية، دارت مواجهات عنيفة في عدة محافظات يمنية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، خلفت العديد من الضحايا من الجانبين.