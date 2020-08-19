نصائح الجلوس أمام شاشة الجوال

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أكدت مبادرة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة السعودية، أن الجلوس لفترة طويلة أمام الشاشة قد يؤثر على عينيك.
ونصحت المبادرة، بأن يخفف الإنسان من سطوع الشاشة الخاصة بالجوال، وارمش بعينيك تجنباً للجفاف، وابعد نظرك عن الشاشة كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية.