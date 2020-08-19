نصائح الجلوس أمام شاشة الجوال

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 327

أكدت مبادرة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة السعودية، أن الجلوس لفترة طويلة أمام الشاشة قد يؤثر على عينيك.

ونصحت المبادرة، بأن يخفف الإنسان من سطوع الشاشة الخاصة بالجوال، وارمش بعينيك تجنباً للجفاف، وابعد نظرك عن الشاشة كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية.