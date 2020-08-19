آخر الاخبار

ثالث دولة عربية تنفجر غضبا على الامارات العربية المتحدة الإسرائيليون يتدفقون على ابوظبي .. تفاصل أول علاقة وأول فوج السعودية تعلن التمسك بمبادرة السلام التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطأ فادح نقل علاقة جنسية لمسئول كبير وبث مباشر على الانترنت خلال اجتماع حكومي في هذه الدولة رسميا.. برشلونة يعين عن مدربه الجديد شاهد طلاب اليمن وأعضاء من السفارة اليمنية يشاركون في حملة النظافة ورفع الأنقاض في بيروت الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس اجازة رسمية شاهد.. الطفل البطل يجهش بالبكاء وهو يتذكر قنص شقيقته رويدا وكيف خاطر لانقاذها السيسي يطلب من الجيش الاستعداد ويوجه برفع الجاهزية تحذير اممي جديد يتعلق بملايين المواطنين في اليمن

خطأ فادح نقل علاقة جنسية لمسئول كبير وبث مباشر على الانترنت خلال اجتماع حكومي في هذه الدولة

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 1728

 

في واقعة صادمة، نقل بث مباشر لأحد الإجتماعات الحكومية في البرازيل عن بعد العلاقة الحميمة بين احد المشاركين وزوجته بعد ان نسى الكاميرا مفتوحة .

وبينما كان الجميع منخرط في الإجتماع لاحظوا المشهد الفاضح وحاولو ايقاف الفيديو الذي كان على" زووم " غير انهم لم يتمكنوا .

وقال احد المشاركين في الإجتماع عضو حزب الاشتراكية والحرية : بمجرد أن لاحظنا ما كان يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص الذين يتحكمون في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث .

وأضاف : لا يملك الأعضاء أي مساهمة في التحكم في مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم"، مشيرا إلى أن الاجتماع تواصل بعد ذلك لمدة 4 ساعات .

وأثار الفيديو جدل كبير ليُضاف إلى أكثرمن موقف بسبب نسيان الكاميرا خلال الإجتماعات عن بُعد ومنها مسؤول كبير نسى الكاميرا اثناء الإستحمام.

إقراء أيضاً
بالصور.. وفاة عروسين سعوديين ليلة زفافهما
هكذا علقت الفنانة إليسا على قرار المحكمة الدولية بخصوص الحريري
شاهد بالفيديو اغماء لأول مراسل قناة إسرائيلية بدبي على الهوا
القبض على عروسان ليلة زفافهما
حسناء أمريكية تحذر الشعب الأمريكي من خدعة ينوي عليها ترامب
مرض جنسي يثير الذعر في أوروبا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس