خطأ فادح نقل علاقة جنسية لمسئول كبير وبث مباشر على الانترنت خلال اجتماع حكومي في هذه الدولة

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في واقعة صادمة، نقل بث مباشر لأحد الإجتماعات الحكومية في البرازيل عن بعد العلاقة الحميمة بين احد المشاركين وزوجته بعد ان نسى الكاميرا مفتوحة .

وبينما كان الجميع منخرط في الإجتماع لاحظوا المشهد الفاضح وحاولو ايقاف الفيديو الذي كان على" زووم " غير انهم لم يتمكنوا .

وقال احد المشاركين في الإجتماع عضو حزب الاشتراكية والحرية : بمجرد أن لاحظنا ما كان يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص الذين يتحكمون في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث .

وأضاف : لا يملك الأعضاء أي مساهمة في التحكم في مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم"، مشيرا إلى أن الاجتماع تواصل بعد ذلك لمدة 4 ساعات .

وأثار الفيديو جدل كبير ليُضاف إلى أكثرمن موقف بسبب نسيان الكاميرا خلال الإجتماعات عن بُعد ومنها مسؤول كبير نسى الكاميرا اثناء الإستحمام.