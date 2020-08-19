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رسميا.. برشلونة يعين عن مدربه الجديد

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا جديدا للفريق الأول.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إنه ارتبط بعقد مع لاعبه السابق حتى 30 يونيو 2022.

وسيقدم كومان لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.

ويحظى كومان (57 عاما)، الذي ترك منصبه كمدرب لمنتخب هولندا، بشعبية هائلة في نادي برشلونة، الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995، وشغل فيه منصب مساعد المدرب بين 1998 و2000.

وكان برشلونة، أقال المدرب كيكي سيتين يوم الاثنين الماضي، بعد سبعة أشهر في المنصب وعقب الهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والخروج من الموسم دون أي لقب.

 
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