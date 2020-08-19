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شاهد طلاب اليمن وأعضاء من السفارة اليمنية يشاركون في حملة النظافة ورفع الأنقاض في بيروت

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
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شارك الطلاب اليمنيون الدارسون في لبنان برعاية وحضور سعادة سفير بلادنا في بيروت عبدالله عبدالكريم الدعيس وبحضور القنصل نائل ناجي والمسؤل الثقافي سفيان حجر وبالتعاون مع بلدية بيروت في حملة النظافة ورفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار الذي حدث في المرفأ وخلف دماراً هائلاً في المباني والممتلكات في أغلب أحياء بيروت.

وجاءت هذه الحملة التي تقودها المنظمات والجمعيات الأهلية كمساهمة رمزية ومعنوية تعبيراً عن تعاطف وتضامن الشعب اليمني مع الأشقاء اللبنانيين في هذه الحادثة الأليمة.

داعين المولى عز وجل بالرحمة والغفران للشهداء والشفاء للجرحى والعوض والسلامة للشعب اللبناني الشقيق.

 
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