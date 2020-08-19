شاهد طلاب اليمن وأعضاء من السفارة اليمنية يشاركون في حملة النظافة ورفع الأنقاض في بيروت

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 268

شارك الطلاب اليمنيون الدارسون في لبنان برعاية وحضور سعادة سفير بلادنا في بيروت عبدالله عبدالكريم الدعيس وبحضور القنصل نائل ناجي والمسؤل الثقافي سفيان حجر وبالتعاون مع بلدية بيروت في حملة النظافة ورفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار الذي حدث في المرفأ وخلف دماراً هائلاً في المباني والممتلكات في أغلب أحياء بيروت.

وجاءت هذه الحملة التي تقودها المنظمات والجمعيات الأهلية كمساهمة رمزية ومعنوية تعبيراً عن تعاطف وتضامن الشعب اليمني مع الأشقاء اللبنانيين في هذه الحادثة الأليمة.

داعين المولى عز وجل بالرحمة والغفران للشهداء والشفاء للجرحى والعوض والسلامة للشعب اللبناني الشقيق.