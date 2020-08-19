الإسرائيليون يتدفقون على ابوظبي .. تفاصل أول علاقة وأول فوج السعودية تعلن التمسك بمبادرة السلام التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطأ فادح نقل علاقة جنسية لمسئول كبير وبث مباشر على الانترنت خلال اجتماع حكومي في هذه الدولة رسميا.. برشلونة يعين عن مدربه الجديد شاهد طلاب اليمن وأعضاء من السفارة اليمنية يشاركون في حملة النظافة ورفع الأنقاض في بيروت الخدمة المدنية تعلن غدا الخميس اجازة رسمية شاهد.. الطفل البطل يجهش بالبكاء وهو يتذكر قنص شقيقته رويدا وكيف خاطر لانقاذها السيسي يطلب من الجيش الاستعداد ويوجه برفع الجاهزية تحذير اممي جديد يتعلق بملايين المواطنين في اليمن تصريح قوي لقائد المنطقة العسكرية الأولى ورسالة مباشرة للانتقالي وداعميه
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، في الحكومة الشرعية يوم غدِ الخميس الموافق 20 أغسطس 2020م، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم للعام 1442هـ .
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .
وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.