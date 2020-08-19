تحذير اممي جديد يتعلق بملايين المواطنين في اليمن تصريح قوي لقائد المنطقة العسكرية الأولى ورسالة مباشرة للانتقالي وداعميه رئيس أركان الجيش اليمني:الشعب على موعد مع النصر المبين ودور تاريخي ومحوري للقبائل شرط الحوثيون الذي ترفضه الشرعية وجلسة لمجلس الأمن لم تأتي بجديد سيطرة الحوثيون على 1000 كيلو متر مربع في البيضاء.. الجيش والحكومة يكشفان الحقيقة والتحالف يعلق الاطاحة بمسئول عربي من منصبه بعد كشفه علاقة بلاده باسرائيل بعد ساعات من استسلام العشرات.. تحرير مواقع كان الحوثي يسيطر عليها منذ 2014 غرب مأرب وتقدم مهم يقطع الامداد عن جبهتين التحالف العربي: علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين المليشيات الحوثية وجماعات إرهابية النجم التركي ..أرطغرل يحقق أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم الرئيس الفلسطيني ..يحدد الموعد المناسب للتطبيع العربي الإسرائيلي
أكد قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس أن المنطقة (مقرها حضرموت)لن تسمح بظهور أي تشكيلات مسلحة خارج إطار وزارتي الدفاع والداخلية في نطاقها.
جاء ذلك ترأسه،الثلاثاء، اجتماعا موسعا لقيادات وضباط المنطقة، بحضور رئيس عمليات المنطقة العميد محمد ناجي المهشمي.
وخلال الاجتماع، الذي ضم قادة الألوية ورؤساء الشعب وقادة الكتائب، نقل قائد المنطقة للجميع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن /عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والأمن، مشددا على ضرورة اضطلاع جميع القادة بمسؤولياتهم ووجباتهم والحفاظ على الجاهزية القتالية والفنية.
ووجه قائد المنطقة خلال كلمته المختصين بالتوجيه السياسي والمعنوي بتوجيه رسائل إلى وسائل الاعلام ومراسليهم بعدم التعاطي مع أي مصادر ليست مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام فيما يخص المنطقة ووحداتها، مؤكدا أن قيادة المنطقة لن تتهاون مع أي جهة تقوم بذلك وتتحمل المسئولية القانونية كاملة.
ودعاء اللواء طيمس أبناء الوادي والصحراء إلى الاصطفاف خلف السلطة المحلية بالمحافظة ومساندة الجهود العسكرية والامنية بما يحقق الأمن والاستقرار.
كما ثمن الاجتماع الدور الكبير التي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعمها واسنادها لقوات الجيش في مختلف الجوانب العسكرية والأمنية.
وتأتي تصريحات اللواء طميس في وقت يسعى ما يسمى الانتقالي المدعوم من الامارات لتفجير الوضع بحضرموت وتشكيل اذرعها المليشاوية على غرار ما حدث في عدن ومحافظات جنوبية اخرى.