تحذير اممي جديد يتعلق بملايين المواطنين في اليمن تصريح قوي لقائد المنطقة العسكرية الأولى ورسالة مباشرة للانتقالي وداعميه رئيس أركان الجيش اليمني:الشعب على موعد مع النصر المبين ودور تاريخي ومحوري للقبائل شرط الحوثيون الذي ترفضه الشرعية وجلسة لمجلس الأمن لم تأتي بجديد سيطرة الحوثيون على 1000 كيلو متر مربع في البيضاء.. الجيش والحكومة يكشفان الحقيقة والتحالف يعلق الاطاحة بمسئول عربي من منصبه بعد كشفه علاقة بلاده باسرائيل بعد ساعات من استسلام العشرات.. تحرير مواقع كان الحوثي يسيطر عليها منذ 2014 غرب مأرب وتقدم مهم يقطع الامداد عن جبهتين التحالف العربي: علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين المليشيات الحوثية وجماعات إرهابية النجم التركي ..أرطغرل يحقق أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم الرئيس الفلسطيني ..يحدد الموعد المناسب للتطبيع العربي الإسرائيلي
قال رئيس هيئة الأركان العامة،في الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز أن الشعب اليمني على موعد مع النصر المبين ودحر وإنهاء الانقلاب السلالي الكهنوتي المدعوم إيرانيا، الذي سيحققه أبطال الجيش الوطني في كل الجبهات.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مدير عام دائرة التوجيه المعنوي العميد ركن أحمد الأشول وقيادة ومنتسبي الدائرة.
وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة أن الجيش الوطني في تماسك قوي خلف القيادة السياسية والعسكرية بقيادة المشير ركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش صمام أمان للوطن وماض إلى الأمام من أجل تحقيق الأمن والاستقرار..شاكراً أبطال الجيش الوطني على ما يقدمونه من تضحيات وبطولات خالدة في مختلف ميادين الشرف والبطولة.
وثمن رئيس هيئة الأركان العامة الدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه قيادة التحالف العربي للجيش الوطني والشعب اليمني وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي ليس لها هدف سوى أمن واستقرار الوطن.
وأشار الفريق بن عزيز إلى الدور المحوري والتاريخي الذي تقوم به كافة القبائل اليمنية المساندة للجيش الوطني في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية ضد مليشيا التمرد والانقلاب الكهنوتية.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة أن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الباسلة ومعهم رجال القبائل المساندة للجيش الوطني ماضون وعازمون إلى تحرير كامل تراب الوطن من مليشيا الموت والهلاك الإمامية، التي أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات القاسية والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية.