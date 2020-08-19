سيطرة الحوثيون على 1000 كيلو متر مربع في البيضاء.. الجيش والحكومة يكشفان الحقيقة والتحالف يعلق

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، ادعاءات ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن سيطرتها على 1000 كيلو متر مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، بحسب ما نقلت عنه قناة العربية.

كما نقلت القناة ،عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قوله: إن ميلشيا الحوثي تحاول إعادة صياغة هويتها في مديرية البيضاء عبر عمليات التضليل لرفع المعنويات لعناصرها على عكس طبيعة العمليات العسكرية.

*مسرحية مفضوحة

وفي تصريح آخر للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي، قال أن حديث مليشيات الحوثي الانقلابية عن خوضها معارك في مناطق سيطرتها بمحافظة البيضاء مع تنظيم القاعدة وداعش والإدعاء بأن هذه المناطق كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية مسرحية مفضوحة لن يصدقها أحد.

وأضاف مجلي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن محاولة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً نفي علاقتها مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى المجتمع الدولي بأنها تحارب الإرهاب، محاولة يائسة فالشعب اليمني والعالم أجمع يدرك حقيقتها الدموية ومشروعها الإرهابي العابر للحدود.

وقال "إن هذه المسرحية الهزلية لا يمكن أن تخفي أن المليشيات الحوثية جماعة إرهابية متمردة اتفقت مع داعش والقاعدة لمساندتها في قتال ونهب القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرته، وسبق وأن أطلقت مليشيا الحوثي العديد من العناصر الإرهابية من السجون التي سيطرت عليها بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، وما المسرحية الأخيرة التي زعمت المليشيات سيطرتها على منطقة يكلا ومنطقة التيوس والتي تقع في إطار سيطرتهم أصلاً إلا واحدة من أوجه التعاون وتكامل الأدوار بين هذه التنظيمات الإرهابية".

وأشار ناطق القوات المسلحة، إلى أن مليشيات الحوثي بعد أن تلقت هزائم متوالية على أطراف مارب طوال الخمسة الأشهر الماضية لجأت للبحث عن انتصارات وهمية واختلاق معارك هزلية في مناطق سيطرتها بمديرية ردمان بمحافظة البيضاء، في محاولة منها لرفع معنويات مقاتليها المنهارة والتغطية على جرائمها الإرهابية بحق اليمنيين.

وأكد العميد مجلي، أن أبناء الشعب اليمني وبالأخص المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية يدركون الخدع والأكاذيب التي تروّجها المليشيات الحوثية والتي تسعى من ورائها للتغرير بأبناء بعض القبائل والزج بهم إلى محارق الموت.

وأشاد ببطولات الجيش الوطني ورجال القبائل الشرفاء في مواجهة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى في مختلف الميادين والجبهات، مثمنًا الدعم والإسناد الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتطهير اليمن من أدوات إيران وأذرعها الإرهابية وإعادة الأمن والإستقرار لليمن والمنطقة.

*نفي الحكومة

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي نفى مزاعم ميليشيا الحوثي عن تحقيق انتصارات في محافظة البيضاء.

وأكد أن الجيش الوطني وبدعم من التحالف ماض في التصدي للميليشيات الحوثية، وكافة التنظيمات الإرهابية، وهزيمة كل مخططات تحويل اليمن إلى منصة لتهديد السلام الإقليمي، وأمن جيرانه.

وسخر بادي، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبأ الرسمية، من أكاذيب الميليشيا الانقلابية وزعمها تحقيق انتصارات بمحافظة البيضاء.

وقال: "إن بيان ما يسمى الناطق الرسمي للمليشيات الذي زعم فيه تحقيق انتصارات بمديرية ولد ربيع والمناطق المجاورة لها بالبيضاء، امتداد لأكاذيب المليشيات الانقلابية التي تمارس التضييق على الشعب اليمني في مناطق سيطرتها في لقمة عيشهم وغذائهم، وتسعى لإلهائهم عن الكوارث والمآسي التي تسببت بها خلال ستة أعوام من الانقلاب.

وأوضح أن المليشيات تسعى عبر اختلاق انتصارات مزيفة ووهمية إلى رفع معنويات أنصارها بعد الضربات التي تلقتها مؤخرا في جبهات مأرب، والجوف، ونهم.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية وخاصة القاعدة وداعش؛ كاشفا عن إطلاق الميليشيات عددا من القيادات والعناصر الإرهابية من سجونها خلال المرحلة الماضية؛ مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع قريبا.

ولفت إلى أن هذا التنسيق بدأ قبل سنوات، وازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة، بعد تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، وملاحقتها ومقتل العديد من قياداتها، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال التحالف مع هذه التنظيمات لإلحاق الأذى باليمن وجيرانه بعد فشلها في تحقيق أي نتائج من الهجمات التي تشنها عبر المسيرات المفخخة والصواريخ البالستية على مدينة مأرب وكذلك على مدن وأهداف مدنيه داخل أراضي السعودية.