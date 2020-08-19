بعد ساعات من استسلام العشرات.. سقوط مواقع يسيطر عليها الحوثي منذ 2014 غرب مأرب وتقدم يقطع الامداد عن جبهتين

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-يمن شباب

عدد القراءات 2505

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الأربعاء، بإحراز تقدم جديدة لقوات الجيش، غربي محافظة مأرب، شرق اليمن.

وقالت المصادر إن قوات الجيش، شنت هجوماً مباغتاً على مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين منذ العام 2014م، في صرواح غرب مأرب، وتمكنت من السيطرة عليها.

وفيما لم تسمي المصادر تلك المواقع؛ قالت ان من شأن هذا التقدم أن يقطع خطوط إمداد للحوثيين في جبهتي المخدرة وجبل هيلان،وفق المصادر.

والثلاثاء، أعلن الجيش اليمني، استسلام عشرات الحوثيين لقوات الجيش بعد محاصرتهم في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب.