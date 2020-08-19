التحالف العربي: علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين المليشيات الحوثية وجماعات إرهابية

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية تحاول التضليل بشأن البيضاء.
وأضاف أن "علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين الحوثيين والجماعات الإرهابية".
وأضاف أن الميليشيات الحوثية حاولت استغلال وقف النار لتحقيق تقدم. وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي نفى في مقابلة مع الحدث ادعاءات ميليشيات الحوثي الانقلابية بشأن سيطرتها على مساحات واسعة في محافظة البيضاء، واصفا أن هذه الميليشيات تحاول صرف الأنظار لما يجري لعناصرها من هزائم متتالية في جبهات نهم والجوف والبيضاء والعديد من جبهات القتال.
وادعت الميليشيا عبر وسائل إعلامها أنها تمكنت من السيطرةِ على ألف كيلومترٍ مربع في عملية عسكرية أطلقتها في مديرية ولد ربيع ومحيطها التابعة لمحافظة البيضاء، أسفرت عن قتل وجرح وأسر المئات من عناصر القاعدة وداعش في المنطقة وتمدير أكثر من اثني عشر معسكرا وتجمعا لهم، فيما وصفته بالإنجاز الكبير، بحسب وسائل إعلام الميليشيات.