التحالف العربي: علاقة وثيقة ومصالح مشتركة تربط بين المليشيات الحوثية وجماعات إرهابية النجم التركي ..أرطغرل يحقق أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم الرئيس الفلسطيني ..يحدد الموعد المناسب للتطبيع العربي الإسرائيلي الحكومة اليمنية:ترفض شروط المليشيات الحوثية وتطلب التخلص من نفط صافر فوراً العسل يتفوق على المضادات الحيوية في علاج هذه الأمراض مكالمات محذوفة ولغة غامضة..خفايا ومفاجأة الإمارات وإسرائيل في اتفاقيات التطبيع الملك سلمان يتحدث لأول مرة عن حالتة الصحية ويوجه رسالة إلى زعماء العرب بعد الإطاحة بالرئيس ..ترقب في مالي لبيان قادة الإنقلاب العسكري ليست خليجية.. دولة عربية جديدة تعلن عزمها تطبيع العلاقات مع اسرائيل.. تل أبيب ترحب وحماس تستنكر استسلام مجاميع من مليشيا الحوثي بعد محاصرتها في جبهة ”المخدرة“ بمأرب
حقق النجم التركي إنغين ألتان دوزيطان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم، بمقابلتهم.
والتقى دوزيطان بالطفل سهيل عمر (17 عاما)، والطفلتين فيزا خودا باكش (14 عاما)، وسيدرا خان (15 عاما)، من خلال فعالية افتراضية، تعاون على تنظيمها فرعا مؤسسة "تحقيق أمنية" العالمية، في تركيا وباكستان، وتم نشرها عبر فيسبوك.
وقال دوزيطان خلال اللقاء "أشعر بسعادة غامرة جراء محبتكم لي، لقد كان دوري في المسلسل صعبا جدا لكنه ممتع في الوقت ذاته، شكرا لكم وأتمنى أن نلتقي في الواقع يوما ما".
كما تقدم النجم التركي بجزيل الشكر لمؤسسة "تحقيق أمنية/ Make a wish"، وكافة متابعي الفعالية.
وقدم منظمو الفعالية للنجم التركي سيفا مكتوب عليه كلمة التوحيد، استلمها نيابة عنه القنصل التركي في كراتشي، تولغا أوتشاك.