النجم التركي ..أرطغرل يحقق أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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حقق النجم التركي إنغين ألتان دوزيطان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، أمنية 3 أطفال باكستانيين مصابين بفقر الدم، بمقابلتهم.

والتقى دوزيطان بالطفل سهيل عمر (17 عاما)، والطفلتين فيزا خودا باكش (14 عاما)، وسيدرا خان (15 عاما)، من خلال فعالية افتراضية، تعاون على تنظيمها فرعا مؤسسة "تحقيق أمنية" العالمية، في تركيا وباكستان، وتم نشرها عبر فيسبوك.

وقال دوزيطان خلال اللقاء "أشعر بسعادة غامرة جراء محبتكم لي، لقد كان دوري في المسلسل صعبا جدا لكنه ممتع في الوقت ذاته، شكرا لكم وأتمنى أن نلتقي في الواقع يوما ما".

كما تقدم النجم التركي بجزيل الشكر لمؤسسة "تحقيق أمنية/ Make a wish"، وكافة متابعي الفعالية.

وقدم منظمو الفعالية للنجم التركي سيفا مكتوب عليه كلمة التوحيد، استلمها نيابة عنه القنصل التركي في كراتشي، تولغا أوتشاك.