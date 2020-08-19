الرئيس الفلسطيني ..يحدد الموعد المناسب للتطبيع العربي الإسرائيلي

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن بإمكان العرب التطبيع مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل ذلك، مؤكدا أن الفلسطينيين هم فقط من يحق لهم التحدث باسم القضية الفلسطينية".
وقال عباس خلال اجتماع مع القيادات الفلسطينية، اليوم ، معلقا على اتفاق التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل: "التطبيع مسألة عربية متفق عليها من جميع العرب والمسلمين، متفق عليها عبر مبادرة السلام العربية، أي بإمكان العرب التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل".
وأكد أن "الفلسطينيين فقط هم من يحق لهم التحدث باسم القضية الفلسطينية".
عباس: نحن فقط من يتحدث باسم القضية الفلسطينية ونحن من يوقع عن القضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا... ولن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم القضية الفلسطينية.
وأضاف عباس: "موقفنا من الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات، التي طعنت القضية في الظهر".