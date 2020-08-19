العسل يتفوق على المضادات الحيوية في علاج هذه الأمراض

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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حث الخبراء البريطانيون الأطباء على وصف العسل كعلاج بدلا من الأدوية العادية، لثمنه الرخيص وخلوه من أي آثار جانبية.

وقال العالم في جامعة أكسفورد هبة الله أبو القاسم: "عندما يصف الأطباء أدوية لعلاج السبيل الهوائي العلوي (التجويف الأنفي والجيوب الأنفية والبلعوم وأحيانا الحنجرة) فإننا نوصي بالعسل كبديل للمضادات الحيوية، لأنه أكثر فعالية وأقل ضررًا من العقاقير المعتادة".

وحلل الباحثون حوالي 14 تجربة شارك فيها أكثر من 1760 شخصًا يعانون من التهاب الحلق والسعال وانسداد الأنف.

وأظهرت نتائج دراستين، قارنتا العسل بفاعلية مكونات أدوية تعالج نزلات البرد، أن أعراض المرض استمرت لمدة أقل بيومين عند أولئك الذين عولجوا بالعسل، وأدى المنتج أيضًا إلى خفض شدة السعال.

كما أنه تفوق خلال التجارب على الباراسيتامول.

وكتب مؤلفو ن إن "التهابات الجهاز التنفسي العلوي هي السبب الأكثر شيوعًا لوصف المضادات الحيوية"، واقترح الباحثون "وصف العسل كبديل آمن لعلاج أعراض الجهاز التنفسي العلوي".

وأكد الخبراء أن "العسل أكثر فعالية وأقل ضررًا من بدائل العلاج المعتادة ولا يسبب ضررا من خلال مقاومة مضادات الميكروبات".