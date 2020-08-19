الملك سلمان يتحدث لأول مرة عن حالتة الصحية ويوجه رسالة إلى زعماء العرب

الأربعاء 19 أغسطس-آب 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تحدث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للمرة الأولى عن حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية".

كما أعرب العاهل السعودي عن "شكره وتقديره ولأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى.

ويعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.